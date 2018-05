«الخليج العربي للنفط» تعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال إدارة الجيوفيزياء

المتوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، أن الإدارة العامة للاستكشاف عقدت اجتماعًا بالمقر الرئيسي للشركة للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال بإدارة الجيوفيزياء.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة الخليج العربي للنفط، عبر فيس بوك، أن الاجتماع ناقش المستجدات حيال بعض المواضيع الحيوية التي تخص تنفيذ نشاطات المراقبات والعراقيل التي تعيق تحقيق أهداف الإدارة.

وشارك في حضور الاجتماع المدير العام ومدير الإدارة والمراقبين والمنسقين، كما شارك أيضا في النقاش مجموعة من الأخصائيين الجيوفيزيائيين التابعين للإدارة.

