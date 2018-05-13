وزارة المالية تطالب برفع الرسوم الجمركية

طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني برفع الرسوم الجمركية على استيراد السلع بنسبة 10% لمعظم السلع والبضائع المستوردة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، مع إعفاء السلع الأساسية بهدف دعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات.

وأشارت الوزارة عبر رسالة إلى المجلس الرئاسي ، إلى ضرورة فرض رسوم جمركية على الواردات بهدف معالجة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ، وزيادة الإيرادات اللازمة لتمويل نفقات الميزانية العامة.

وأكدت الوزارة أن الهدف الضمني منه هو تقليص الواردات لخفض الطلب على النقد الأجنبي ، ما يسهم في اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة فساطو الليبية