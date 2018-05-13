وكيل التعليم يتفقد الاستعدادت لإجراء الامتحانات في الخمس وزليتن

قام وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة أمس السبت، بجولة ميدانية برفقة المسجل العام في الجامعة المرقب، والمسجل العام للجامعة الأسمرية ومراقبي التعليم في بلديتي الخمس وزليتن.

وأكدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق على صفحتها الرسمية، أن الوكيل اطلع خلال هذه الزيارة، على استعداد تلك الكليات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية ، إضافة إلى الوقوف احتياجاتهم اللازمة، والتي تساعد على توفير البيئة المناسبة للطلاب.

هذا ووجه جمعة، مديري مكاتب المشاريع في تلك البلديات العمل على إجراء أعمال الصيانة لدورات المياه للكليات المختارة.

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