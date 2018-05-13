مقر جديد للواء السادس في سبها

قالت مصادر من “اللواء السادس مشاة” التابع للقيادة العامة في سبها أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي يعيد تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقا

وكانت مصادر لـ218 قد أفادت بانسحاب قوات اللواء السادس مشاة والقوة المساندة لها من مواقعهم وإعادة تمركزهم في مواقع أخرى.

وذكرت مصادر طبية أن حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت أمس السبت، بلغت 5 قتلى و 15 جريحاً؛ في الوقت الذي أصدر فيه آمر منطقة سبها العسكرية المبروك الغزوي قراراً بوقف إطلاق النار وانسحاب المتقاتلين والقناصة من المباني والمقرات العامة وفتح الطرق والمسارات المغلقة بالقرب من مقر اللواء السادس.

ووجه الغزوي خطاباً إلى مجلس قبائل التبو حذرهم فيه من مغبة مهاجمة اللواء السادس مشاة باعتبار تبعيته للقيادة العامة للجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية