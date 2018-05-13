اخبار ليبيا الان

مقر جديد للواء السادس في سبها

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر من “اللواء السادس مشاة” التابع للقيادة العامة في سبها أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي يعيد تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقا

وكانت مصادر لـ218 قد أفادت بانسحاب قوات اللواء السادس مشاة والقوة المساندة لها من مواقعهم وإعادة تمركزهم في مواقع أخرى.

وذكرت مصادر طبية أن حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت أمس السبت، بلغت 5 قتلى و 15 جريحاً؛ في الوقت الذي أصدر فيه آمر منطقة سبها العسكرية المبروك الغزوي  قراراً بوقف إطلاق النار وانسحاب المتقاتلين والقناصة من المباني والمقرات العامة وفتح الطرق والمسارات المغلقة بالقرب من مقر اللواء السادس.

ووجه الغزوي خطاباً إلى مجلس قبائل التبو حذرهم فيه من مغبة مهاجمة اللواء السادس مشاة باعتبار تبعيته للقيادة العامة للجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك