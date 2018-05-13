مستشفى الثورة المركزي ينفي تسجيل حالات أنفلونزا الطيور

البيضاء 13 مايو 2018 (وال) – نفى مكتب الإعلام في مستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء كل الأخبار المتداولة عن تسجيل حالات مصابة بمرض أنفلونزا الطيور في المستشفى.

وأوضح مكتب الإعلام أن المستشفى استقبلت في الأيام الماضية حالات متفرقة ظهرت عليها أعراض التهابات رئوية حادة, وقدمت للحالات الخدمة الطبية المتاحة.

ودعا المكتب كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير معروفة المصدر التي تسبب الهلع والخوف بينهم. (وال – البيضاء ) ر إ / هــ ع

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