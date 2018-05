المتوسط:

أقيمت أمس، الموافق 12 مايو، ورشة العمل المقامة في المركز الثقافي زوارة حول الريادة المجتمعية برعاية اليونيسيف، وذلك بمشاركة منظمة المبادر وتاسيلي للاستشارات والتدريب.

واستهدفت الورشة، الشباب حتى سن 25 حول أساسيات ريادة الأعمال المجتمعية التي تهتم بالعمل المدني والتطوعي بتسيير المدرب مهدي محفوظ، وستستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام.

