الخليج العربي للنفط تعلن تفاصيل الزيارة الميدانية للعاملين بالشركة لمصر

المتوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، قيام مجموعة من العاملين بالشركة بزيارة ميدانية لمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، في إطار التعاون مع البرنامج التدريبي «Oil Field Operation»، لمدة 52 أسبوع.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة الخليج العربي للنفط، أن تلك الزيارة يقوم بتنفيذها مركز أكتينيوم لتدريب مجموعة من مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط، حيث قام المتدربين بزيارة لشركة العامرية لتكرير البترول.

من جانبه قام مدير إدارة التدريب بالشركة بشيررشوان، بزيارة ميدانية للمشاركين للاطلاع على سيرة العملية التدريبية والتحقق من جودة البرنامج التدريبي.

