ايطاليا تدعو لتسوية النزاع في سبها

دعت ايطاليا إلى تسوية النزاع في مدينة سبها بشكل سلمي مشددة على ضرورة عودة الهدوء للمدينة.

وقالت السفارة الايطالية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “نضيف صوتنا إلى صوت الحكومة الليبية في دعوتها إلى الاستعادة الفورية للهدوء في سبها و تسوية أي نزاع بشكل سلمي”.

وأضافت السفارة الايطالية أن “النزاع المستمر يصب فقط في صالح أجندة المجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية التي هدفها هو الكسب من حالة عدم الاستقرار والفوضى في ليبيا”.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن قلقه الشديد بشأن التصعيد العسكري في مدينة سبها مطالبا بالتهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار ولكافة الأعمال العدائية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

ودعا السراج في بيان له إلى الاحتكام للعقل “وان يعود أطراف النزاع إلى نهج الحوار والتفاهم” مطالبا “حكماء ومشائخ وأعيان الجنوب بالتدخل العاجل لإطفاء نيران الفتنة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية