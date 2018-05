«الناظوري» يكرم أعضاء اللجنة العليا لاحتفالات الكرامة

المتوسط

قدم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد، الفريق عبد الرازق الناظوري، شهادات تكريم لأعضاء اللجنة العليا لاحتفالات الكرامة.

وأوضح الحساب الرسمي، للمكتب الإعلامي للحاكم العسكري، على فيس بوك، أن «الناظوري» قدم الشكر على المجهودات المبذولة لإنجاح إحتفالات الكرامة، مؤكدًا على أن دورهم كان مهمًا لإنجاح هذه الإحتفالات.

من جانبهم قدم أعضاء اللجنة الشكر للفريق عبد الرازق الناظوري لما قدمه لهم من دعم من أجل إظهار الإحتفال بأفضل شكل ممكن.

