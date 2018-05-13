كلية الطب البشري في جامعة سبها تعلن تأجيل الامتحانات النصفية بسبب تدهور الأوضاع في المدينة

سبها 13مايو 2018 (وال)- أعلنت كلية الطب البشري في جامعة سبها عن تأجيل الامتحانات النصفية نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المدينة.

وأوضحت الكلية أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للامتحانات النصفية في وقت لاحق.

وفي ذات السياق طالب المجلس الأعلى لشباب ليبيا بوقف الاقتتال فوراً بين مختلف الأطراف المتقاتلة وحقن دماء أهلنا في مدينة سبها.

وحمل المجلس في ــ بيان له ــ الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية في الدولة المسؤولية الكاملة حيال ما يتعرض له الجنوب الليبي، ونطالبهم باتخاذ ما يلزم لوقف الحرب الدائرة في مدينة سبها والتي تحصد أرواح شبابنا وأبنائنا.

ودعا مجلس الحكماء والأعيان في ليبيا التدخل لحل النزاع الدائر في مدينة سبها إن كان قتالاً بين الأخوة والأشقاء الليبيين، أما إن كان اعتداء على الأراضي الليبية، فعلى جميع الليبيين الوقوف صفاً واحداً لرد هذا العدوان الآثم على تراب الوطن.

وناشد المجلس كل المدن الليبية بمختلف مكوناتها تحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، وإعلان موقف موحد بصوت واحد مما يتعرض له الجنوب الليبي، والعمل على وقف القتال في مدينة سبها. (وال – سبها) ب خ / هــ ع

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