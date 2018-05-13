جلالة يبحث قضايا النازحين بالداخل

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة مع مدير إدارة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام،إيلي أبو عون، قضايا النازحين في الداخل.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، تخلل مناقشة تعزيز الاستقرار وبناء السلام، من خلال توطيد التماسك الاجتماعي بين النازحين والبلديات المستضيفة لهم .

وناقش اللقاء، تطوير وبناء القدرات لبعض المؤسسات الحكومية والمجتمعية بدعم الحوار ومشاريع ترسيخ الاستقرار بمناطق النازحين العائدين مؤخراً، إلى جانب آفاق التعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بالنازحين داخلياً، في مختلف المناطق لتعزيز الحوار المجتمعي وبناء السلام في ليبيا.

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