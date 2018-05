المتوسط:

استقبل رئيس جهاز حماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا التابع لحكومة الوفاق الوطني العميد وسام بن جامع، صباح اليوم الأحد الموافق 13 مايو 2018م سفير دولة بوركينا فاسو بمقر الجهاز بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال هذه الزيارة استعراض كيفية تأمين مقر البعثة الدبلوماسية لدولة بوركينا فاسو بطرابلس.

The post رئيس جهاز «البعثات الدبلوماسية» يستقبل سفير بوركينا فاسو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية