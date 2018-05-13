توزيع مولدات كهرباء لإنقاذ حياة المرضى

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عن تزويد عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمولدات كهربائية لمساعدتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للحالات المرضية وتجنيبهم مضاعفات أزمات انقطاع التيار الكهربائي.

وبلغ عدد مولدات الكهرباء الموزعة 20 مولد، تكفلت إدارة المشروعات بتوريدها من شركة الإنشاءات الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء، وفق ما نقلته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

ومن بين الجهات التي حصلت على المولدات الكهربائية، مستشفى العيون بطرابلس، والمركز الوطني للقلب تاجوراء، و7 مستشفيات قروية موزعة بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى مركز سبها الطبي ومركز الأمومة والطفولة في العجيلات.

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