اخبار ليبيا الان

توزيع مولدات كهرباء لإنقاذ حياة المرضى

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عن تزويد عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمولدات كهربائية لمساعدتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للحالات المرضية وتجنيبهم مضاعفات أزمات انقطاع التيار الكهربائي.

وبلغ عدد مولدات الكهرباء الموزعة 20 مولد، تكفلت إدارة المشروعات بتوريدها  من شركة الإنشاءات الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء، وفق ما نقلته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

ومن بين الجهات التي حصلت على المولدات الكهربائية، مستشفى العيون بطرابلس، والمركز الوطني للقلب تاجوراء، و7 مستشفيات قروية موزعة بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى مركز سبها الطبي ومركز الأمومة والطفولة في العجيلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك