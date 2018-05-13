جلالة يناقش مع ممثل معهد الولايات المتحدة للسلام في شمال أفريقيا قضايا النازحين الليبيين

ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين «يوسف جلالة» اليوم الأحد مع مدير إدارة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام «إيلي أبوعون» قضايا النازحين بالداخل المتعلقة بتعزير الاستقرار وبناء السلام من خلال توطيد التماسك الاجتماعي بين النازحين والبلديات المستضيفة لهم.

وبحث اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، تطوير وبناء القدرات لبعض المؤسسات الحكومية والمجتمعية بدعم الحوار ومشاريع ترسيخ الاستقرار بمناطق النازحين العائدين مؤخراً.

هذا وتناول لقاء جلالة وأبو عون ايضاً آفاق التعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بالنازحين داخلياً في مختلف المناطق لتعزيز الحوار المجتمعي وبناء السلام في ليبيا.

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