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وزير الخارجيةفي حكومة الوفاق «محمد سيالة» يدعو وزير خارجية إيطاليا «أنجلينو ألفانو» إلى نقل المستشفى الميداني الإيطالي من مصراتة إلى قاعدة معيتيقة بطرابلس.

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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