غوتيريش لأعضاء مجلس الأمن: يجب تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا على وجه السرعة

ليبيا – حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تهيئة “بيئة مواتية” لإجراء الانتخابات في ليبيا، داعياً مجلس النواب إلى التشاور مع مجلس الدولة من أجل الانتهاء من إعداد التشريع الانتخابي اللازم على وجه السرعة.

غوتيريش دعا في تقرير وجهه إلى أعضاء مجلس الأمن ونقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي في البلاد، معبراً عن انزعاجه حيال تقارير استمرار الاتجار بالبشر.

ورحب غوتيريش بالتقدم في العناصر الرئيسية لخطة عمل الأمم المتحدة، متأملاً بالمشاركة الكبيرة في عملية تحديث سجلات الناخبين التي أنجزت أخيراً بإعتبار ذلك مؤشراً قوياً على رغبة الشعب الليبي في المشاركة بالعمليات الانتخابية.

ويرى أنه من المهم وضع إطار دستوري من أجل توفير الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات وإنهاء وجود المؤسسات الموازية وإنشاء هيكل واضح للحكم لإنهاء الفترة الانتقالية.

أما فيما يتعلق بإطلاق عملية المؤتمر الوطني قال إنها عامل مهم لتشجيع المواطنين الليبيين على المبادرة بإبداء أفكارهم وآرائهم في المجال العام وكذلك من أجل إرساء نظام حكم وطني موحد، كاشفاً عن أن هذه الاجتماعات ستساعد في التحضير لمناسبة كبيرة للمؤتمر الوطني في وقت لاحق من هذا العام.

كما رحب الامين العام للأمم المتحدة بالتقدم في مبادرات المصالحة الأهلية بقيادة الجهات الفاعلة الليبية في كل أنحاء البلاد لأن لهذه الجهود التي تقودها أطراف ليبية دوراً حاسماً في التخفيف من حدة التوترات وتجنب المزيد من النزاع.

وعن التصعيد المتكرر للتوترات والعنف في سبها دعا غوتيريش كل الأطراف إلى احترام القانون الدولي ووقف جميع أعمال العنف والالتزام بالحوار لمعالجة الأسباب الجذرية للمظالم، مؤكداً على الأهمية البالغة لإصلاح وتوحيد القوات العسكرية والأمنية الليبية تحت قيادة مدنية لكي يستتب الاستقرار في البلاد.

الأمين العام للأمم المتحدة أكد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي متحداً في دعم تسوية سلمية للأزمة الليبية، لافتاً إلى أنه في الأشهر المقبلة هناك فرصة ينبغي اغتنامها لما فيه المصلحة العليا للشعب.

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