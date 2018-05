«القابضة للبريد والاتصالات» تستنكر نشر «الرئاسي» معلومات مضللة للرأي العام

المتوسط

أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بيانًا توضيحيًا حول ما جاء على حساب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي، على فيس بوك، الخميس الماضي؛ بشأن منح القضاء قانونية لإجتماع الجمعية العمومية وتقييد الطعن المقدم في انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

وأوضح البيان، أن الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة أشارت في بيانها، إلى أن خبر إدارة التواصل جاء تأسيسًا على كتاب صادر عن رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس المستشار بدري دوزان؛ يوضح فيه أنه قد تم الإستشكال فيما ورد في التنفيذ المرفوع نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء الجمعية.

وأوضح مجلس إدارة الشركة أن إدارة القضايا تختص في الدفاع عن الدولة وهيمنتها ومؤسساتها ومصالحها العامة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها والجهات الأخرى ذات الإختصاص القضائي باعتبارها محامي الدولة أو الجهات العامة.

وأكدت الليبية القابضة للإتصالات، على أن إدارة القضايا لا تنوب عن الشركة بحسب كتاب المستشار الدكتور خليفة الجهمي، رئيس إدارة القضايا رقم «1274» الموجه لرئيس الجمعية والذي جاء شارحًا لما نص عليه القانون 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري في ما يتعلق بإجراءات إنعقاد الجمعية العمومية.

أما فيما يتعلق بقانونية الاجتماع بحسب ما ورد في الخبر فإن مجلس الإدارة نفى ذلك وأكد على عدم قانونية إجتماع الجمعية العمومية للشركة قبل الفصل بموضوع الطعن، لا سيما وأن الدعوة كانت استناداً على الأمر 238/2018 والذي تم إيقافه بتاريخ 23 أبريل 2018 من محكمة استئناف طرابلس بموجب حكم قضائي حاز على الحجية وواجب النفاذ.

ولفت البيان، إلى أن قرار تشكيل الجمعية العمومية رقم 374 لسنة 2018 والذي يستمد منه أحمد معيتيق وباقي الأعضاء صفتهم فيها قد صدر بشأنه أمرًا بإيقاف تنفيذه بتاريخ 3 مايو 2018 وبالتالي لا مجال ولا صحة لقانونية الإجتماع المدعى حصوله ولا صفة للمجتمعين أن اجتمعوا بعد صدور الأحكام السالفة الذكر.

ونوّه بيان مجلس إدارة الشركة؛ جميع القائمين على إدارة محتوى صفحة إدارة التواصل والإعلام بأن نشر الأخبار المغلوطة والمضللة للرأي العام يشكل تضليلاً للعدالة من شأنه تحميلهم تبعات قانونية تصل إلى التجريم الجنائي.

وختم البيان موضحًا أن الشركة الليبية للبريد القابضة تؤكد أنها تحترم القوانين والأحكام الصادرة ولن تدخر الجهد لتطبيقها سواء لها أو عليها.

يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الأول لسنة 2018 يوم الثلاثاء 8 مايو الجاري رغم صدور حكم قضائي بوقف نفاذ قرار توليه هذا المنصب.

وكانت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قد أصدرت حكمًا في الشق المستعجل في الطعن رقم 489/2018 بشأن الجمعية العمومية لقابضة الاتصالات وقضى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عضو المجلس أحمد معيتيق وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن والذي تم تأجيل جلسة النظر فيه إلى جلسة 21 يوليو 2018.

