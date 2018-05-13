مجلس الدولة يدعو الرئاسي لتحمل مسؤولياته بشأن الجنوب

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب، أن المجلس يسعى لدعم كل الجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتابع: لكنهم لن يقفوا شهود زور أمام أي تقصير أو إهمال على حساب سيادة الدولة وأمن المواطن.

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عن العقاب قوله انه على المجلس الرئاسي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة لبسط نفوذ الدولة في الجنوب، وأن يعين حاكما عسكريا، ويشكل لجنة أزمة تمارس عملها هناك لتلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل وفوري؛ مبديا أسفه من طريقة تعامل المجلس الرئاسي المبنية على ردود الفعل لا على الفعل والمبادرة مع الجنوب.

وأضاف العقاب أن أهالي الجنوب يشعرون بخيبة أمل من كل الحكومات المتعاقبة، وأن ما يتعرض له الجنوب طيلة السنوات السبع السابقة هو تهميش في أفضل الحالات، وفي أسوئها عدم فهم لدور الجنوب المحوري في الاستقرار، مبينا أن من أخطر ما يحدق بالجنوب خاصة وليبيا عامة هو التدخلات الخارجية، وأن وزارة الخارجية الليبية مرتبكة ومتخبطة وعاجزة تماما عن فك الحصار الذي يطوق البلاد.

وتابع العقاب أن الدول الحدودية لجنوب ليبيا، ليس من مصلحتها زعزعة الاستقرار في ليبيا، لكنها لم تجد شريكا حقيقيا تتفق معه على إستراتيجية أمنية حقيقية، مشددا على أن الجنوب يحتاج لإستراتيجية وطنية شاملة، عسكرية واقتصادية واجتماعية، مدعومةً بميزانية كافية لتطبيقها، بالإضافة إلى إرادة سياسية قوية.

وشدد العقاب على أن القرارات المركزية في هذا الملف لا تكفي، لافتا إلى ضرورة أن تمارس المهام من الجنوب، وأن يشعر الناس بالدولة روحا وجسدا بينهم، حتى يجددون ثقتهم بها، وينصاعون لسلطتها.

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