سلامة يناقش الأزمة الليبية في الجزائر

التقى مبعوث الأمم المتحدة لدعم ليبيا، غسان سلامة، وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، حيث ناقش الطرفان سير خطة الأمم المتحدة وآخر نتائجها بشأن الأزمة الليبية.

وجاء اللقاء خلال زيارة يجريها المبعوث الأممي إلى الجزائر بهدف دعم جهود تسريع تنفيذ خطط عمل البعثة الأممية في ليبيا، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الجزائرية.

ومن جانبه، أكد مساهل على الدور المحوري للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الليبية، وضرورة الاستقرار والسلم.

ويشار إلى أن زيارة سلامة جاءت بعد أسبوع على استقبال مساهل المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، فريديريك ديسانيو، الذي أبلغه بضرورة تفعيل دور الحوار باعتباره الطريق الوحيد والأقرب لحل النزاع الليبي، مع التشديد على بذل الجزائر كل جهودها لتقريب مختلف وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية