ماذا قال غوتيريش بشأن الأوضاع الإنسانية والانتخابات والنازحين في ليبيا؟

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن “قلقه من تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء ليبيا”

وأشار في تقرير أرسله إلى أعضاء مجلس الأمن، نقلته وسائل إعلام عربية، إلى “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وحالات إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي المطول دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة” محذرا من ان “هذه الانتهاكات تضر بالمحاولات الرامية إلى جعل ليبيا بلداً مستقراً تُحترم فيه سيادة القانون”.

وأعرب المسؤول الاممي عن انزعاجه حيال التقارير عن استمرار الاتجار بالبشر في ليبيا، مشجعاً السلطات على “ألا تألو جهداً في تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم الشائنة وملاحقتهم قضائياً”.

وبين غوتيريش أنه “مستاء من التصعيد المتكرر للتوترات والعنف في مدينة سبها على وجه الخصوص وحولها، الأمر الذي أدى إلى أضرار بالآلاف في صفوف المدنيين، بين قتلى ومشردين”.

وتحدث المسؤول الاممي عن الانتخابات داعيا إلى تهيئة “بيئة مواتية” لإجراء الانتخابات في ليبيا، مطالبا مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة من أجل “الانتهاء من إعداد التشريع الانتخابي اللازم على وجه السرعة” مرحبا بـ”التقدم في العناصر الرئيسية” لخطة عمل الأمم المتحدة، مستبشراً خيراً بـالمشاركة الكبيرة في عملية تحديث سجلات الناخبين التي أنجزت أخيراً، معتبراً ذلك مؤشراً قوياً على رغبة الشعب الليبي في المشاركة في العمليات الانتخابية.

وشدد غوتيريش على “أهمية وضع إطار دستوري من أجل توفير الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء وجود المؤسسات الموازية، وإنشاء هيكل واضح للحكم لإنهاء الفترة الانتقالية”.

وقال غوتيريش إنه “من الضروري أن يتمكن جميع النازحين من العودة إلى مواطنهم الأصلية بطريقة طوعية وآمنة تحفظ كرامتهم”، مشيداً بالجهود التي بذلها الممثل الخاص غسان سلامة لمعالجة عملية عودة أهالي تاورغاء، مضيفاً أنه يجب ألا يكون هناك المزيد من التأجيل لعودة أهالي هذه المنطقة وجميع النازحين الآخرين منذ عام 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية