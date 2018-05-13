السراج يطالب بالتهدئة ووقف فوري لإطلاق النار بسبها

‏ أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن قلقه الشديد إزاء التصعيد العسكري في مدينة سبها، مطالبا بالتهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار ولكافة الأعمال العدائية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

ودعا السراج في بيانه مساء أمس السبت، أطراف النزاع في سبها إلى الاحتكام للعقل، وعودة أطراف النزاع إلى نهج الحوار والتفاهم، مناشدا حكماء ومشايخ وأعيان الجنوب إلى التدخل العاجل لإطفاء نيران الفتنة، معبرا عن أسفه وحزنه من تقاتل الليبيين فيما بينهم، حسب قوله.

وجدد السراج، التأكيد على حرصه البالغ على أمن واستقرار المنطقة الجنوبية، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بمقررات اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لمتابعة أوضاع الجنوب، والتي تضم مختلف الأطياف ووضعت إثر زيارتها الميدانية لسبها معالجات للأزمة تضمن التهدئة وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، حرصه على الوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، داعيا أطراف النزاع إلى حقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن، وشدد على أنه لا حل عسكري لهذا النزاع أو غيره، وفق نص البيان.

وأشار فائز السراج، إلى أنه يعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق وقف إطلاق النار، ونوه إلى أنه سيلتقي بممثلين عن الأطراف الفاعلة في الجنوب، والتحرك العاجل نحو التسوية والمصالحة، متعهدا ببذل كل الجهود لتوحيد صف الليبيين في مواجهة التصعيد في الجنوب، لأنه يصب فقط لصالح الجماعات الإرهابية وكافة المتربصين ببلادنا.

وشهدت مدينة سبها جنوب البلاد صباح السبت، تجدد المواجهات القبيلة بين التبو وأولاد سليمان بالأسلحة الثقيلة في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة، سقط على إثرها قرابة ثلاثة قتلى وسبعة جرحى على الأقل.

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