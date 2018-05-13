26 ألف طالب في امتحانات الشهادة الثانوية بطرابلس الكبرى

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية من بلديات طرابلس الكبرى، بلغ 26 ألف طالب وطالبة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، السبت، أن عدد الطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم داخل مدرجات وقاعات جامعة طرابلس بقاطعيها (أ) و (ب)، سيبلغ نحو 15 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الجامعة عاكفة حاليا على تحديد القاعات والمدرجات التي ستجرى فيها الامتحانات.

وأوضح جمعة أن الدراسة الجامعية ستوقف خلال امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، وسيعطى موظفو الجامعة كافة إجازة رسمية طيلة مدة الامتحانات، مبينًا أن دخول الجامعة سيُقصر على الأشخاص المكلفين بمهام متابعة امتحانات الشهادة الثانوية.

يذكر أن امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية ستجرى بين 15 و 26 من يوليو القادم.

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