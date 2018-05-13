البعثة الأممية تدعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار بسبها

‏دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ‎ليبيا، إلى ضبط النفس واستئناف الحوار وإعلاء صوت العقل بمدينة سبها، بحسب بيانها الذي نشر أمس السبت على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وأعربت البعثة، عن انزعاجها الشديد إزاء تصاعد العنف في مدينة ‎سبها، والذي أسفر عن وقوع أكثر من 45 قتيلا وجريحا، من بينهم مدنيين.

وذكرت البعثة الأممية، جميع الأطراف بالمدينة بواجبها في حماية أرواح وممتلكات ‎المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أنها تضع كل إمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأوضاع.

وسقط قرابة ثلاثة قتلى وسبعة جرحى جراء تجدد المواجهات القبيلة بين التبو وأولاد سليمان بالأسلحة الثقيلة في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة صباح السبت.

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