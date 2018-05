المتوسط:

ناقشت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة، آخر تطورات ميثاق حسن الجوار ونتائج اجتماع الطرفين تمهيدًا لاعتماده، بالإضافة إلى البند الخاص بإزالة الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة تاورغاء من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام المكلف من اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي بديوان رئاسة الوزراء، حيث تطرقت اللجنة إلى المشاكل التي تعرقل تنفيذ مهام الجهات الحكومية المعنية بعملها نتيجة غياب التغطية الأمنية للمنطقة العسكرية الوسطي المكلفة بتأمين منطقة تاورغاء من قبل المجلس الرئاسي.

كما ناقشت اللجنة، آخر تطورات ملف المفقودين، حيث رحبت بالإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى في تفعيل هيئة البحث عن المفقودين، وتكليف فريق عمل من الهيئة من مدينة مصراته للبدء في عمليات المسح والبحث في منطقة تاورغاء.

وتابعت اللجنة، ملف المتضررين من الطرفين، حيث أحالت بعض الملفات لوزارة الصحة، تمهيداً لتسهيل إجراءات العلاج للمتضررين.

The post «لجنة تاورغاء مصراتة» تُناقش آخر تطورات ميثاق حُسن الجوار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية