مديرية أمن سرت تضع خطة لتأمين المدينة خلال رمضان

عقدت مديرية أمن سرت اجتماعاً، لكافة رؤساء الأجهزة الأمنية، إلى جانب غرفة وحماية تأمين سرت.

وأكدت المديرية على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد أمس السبت، تخلل مناقشة تفعيل غرفة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية في المدينة لتأمينها خلال شهر رمضان، وعطلة عيد الفطر المبارك، إلى جانب مناقشة أوضاع جهاز الهجرة غير القانونية، وكيفية التعامل مع المهاجرين غير القانونيين.

وأوضحت المديرية، أن المجتمعون ناقشوا أيضاً إجراءات العمالة الوافدة، وإمكانية حصر هذه العمالة، إلى جانب إعداد نماذج خاصة، ومحاربة كافة الظواهر التي تسيء للأمن العام في مدينة سرت.

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