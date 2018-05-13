وزارة التعليم وأمن طرابلس يبحثان تأمين امتحانات الشهادة الثانوية

دعا مدير مديرية أمن طرابلس العقيد صلاح السموعي، جهات الدولة كافة إلى تسخير إمكانياتها لإنجاح امتحانات هذا العام، واصفًا خطة وزارة التعليم لامتحانات الشهادة الثانوية بـ “المشروع الوطني” الذي يجب أن يحظى بمساندة ودعم الجميع.

وناقشت اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، السبت، ومديرية أمن طرابلس، خطة الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية التي ستجرى في قاعات ومدرجات الجامعات والكليات والمعاهد العليا، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التعليم.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد أعربت، في بيان لها، عن استغرابها لعدم تنسيق وزارة التعليم مع المديرية بشأن تأمين مقار لجان الامتحانات، خصوصا أنها ستجرى في قاعات جامعة طرابلس.

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