جلاله يبحث أوضاع النازحين بالداخل

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، اليوم الأحد، مع مدير إدارة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام، “إيلي أبوعون”، قضايا النازحين بالداخل وسبل تعزيز الاستقرار وبناء السلام من خلال توطيد التماسك الاجتماعي بين النازحين والبلديات المستضيفة لهم .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث تطوير وبناء القدرات لبعض المؤسسات الحكومية والمجتمعية وسبل دعم الحوار وترسيخ الاستقرار بمناطق النازحين العائدين مؤخرا.

وتناول اللقاء، آفاق التعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بالنازحين داخليا في مختلف المناطق لتعزيز الحوار المجتمعي وبناء السلام في ليبيا.

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