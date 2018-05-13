غوتيريش : يجب تهيئة “بيئة مواتية” للانتخابات في ليبيا

العنوان-نيويورك

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تهيئة “بيئة مواتية” لإجراء الانتخابات في ليبيا، داعياً مجلس النواب إلى التشاور مع مجلس الدولة من أجل الانتهاء من إعداد التشريع الانتخابي اللازم على وجه السرعة.

غوتيريش دعا في تقرير وجهه إلى أعضاء مجلس الأمن ونقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي في البلاد، معبراً عن انزعاجه حيال تقارير استمرار الاتجار بالبشر.

ورحب غوتيريش بالتقدم في العناصر الرئيسية لخطة عمل الأمم المتحدة، متأملاً بالمشاركة الكبيرة في عملية تحديث سجلات الناخبين التي أنجزت أخيراً بإعتبار ذلك مؤشراً قوياً على رغبة الشعب الليبي في المشاركة بالعمليات الانتخابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية