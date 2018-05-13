بحث المشاكل التي تواجه كلية الطب جامعة إجدابيا

أجدابيا 13 مايو 2018 (وال) – بحث أعضاء هيأة التدريس لكلية الطب جامعة إجدابيا بدعوة من عميد الجامعة الدكتور موسى المقريف للوقوف المشاكل والصعوبات التي تواجه الكلية ووضع استراتيجية للمحافظة على استمرارية الكلية في الجامعة.

وناقش الحضور العديد من النقاط من أهمها وضع خطة دراسية متكاملة لجميع المراحل الدراسية بشقيها العلمي والعملي للكلية.

وقال المقريف إن الاجتماع تطرق إلى بعض المشاكل منها المقر غير المتكامل وغير الموجود للكلية وتعاون بعض الكليات الأخرى لتسيير العملية التعليمية وتوفير مقرات وقاعات للطلاب وذلك من أجل استمرار العملية التعليمة عدم توقف الطلاب عن الدراسة .

وأضاف أنه من المشاكل التي تعاني منها الكلية نقص أعضاء هيأة التدريس، حيث اتفق أعضاء هيأة التدريس نهاية الاجتماع على وضع خطة علمية متكاملة لجميع مراحلها وتم تحديد موعد اجتماع آخر للاضطلاع عليها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع ومقارنتها بإمكانيات الجامعة، و جدوى تضافر المعهد الصحي و مستشفى الشهيد أمحمد المقريف على التعاون لتطبيقها.(وال – إجدابيا) إ ج/ أ د

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