اليوم الثالث فى السنغال.. ورسالة «بشير صالح» للمشاركين

كشف أحد المشاركين في اجتماعات السنغال خلال اتصال هاتفي مع «المتوسط» ظهر اليوم الأحد، أن «بشير صالح» مدير مكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وجه رسالة للمشاركين في لقاء داكار بين الفرقاء الليبيين.

كما كشف المصدر -الذي رفض الإفصاح عن اسمه-، عن نقل محمد الحضيري، رسالة «صالح» للحضور قائلا: إن «ليبيا للجميع وبالجميع، وأنها أكبر من أي شخص، ولابد من أن نساعد أنفسنا أولاً، وأن نتجاوز آلام الماضي وننحاز للمستقبل، وأنه يبارك هذه الخطوات التي شارك في إعدادها مع كل الأطراف المشاركة».

وكان «صالح» قد أصدر بالأمس بيانًا حول المؤتمر المنعقد في «داكار» قائلا: «إنه نتيجة لعمل كبير قامت به لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بالتعاون مع الأمم المتحدة»، لافتًا إلى أن له شرف المشاركة في التحضير لهذا المؤتمر الذي يدعمه لكن ظروفه الصحية منعته من حضور أعماله.

