اخبار ليبيا الان

المسماري: «حقنًا للدماء، قرر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء “المبروك الغزوي” بإعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقًا، و تكليف أحد الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بالقلعة».

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

[وكالة الانباء الليبية “وال”]

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك