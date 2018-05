المتوسط

قام وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام، بحكومة الوفاق، عادل جمعة، بجولة ميدانية برفقة المسجل العام في الجامعة المرقب، والمسجل العام للجامعة الأسمرية ومراقبي التعليم في بلديتي الخمس وزليتن.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، عبر فيس بوك، أن «جمعة» اطلع خلال هذه الزيارة، على استعداد تلك الكليات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، إضافة إلى الوقوف احتياجاتهم اللازمة، والتي تساعد على توفير البيئة المناسبة للطلاب.

ووجه «جمعة»، مديري مكاتب المشاريع في تلك البلديات العمل على إجراء أعمال الصيانة لدورات المياه للكليات المختارة.

The post وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد الاستعدادات لإجراء الامتحانات في الخمس وزليتن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية