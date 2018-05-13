صحة الوفاق تعلن التوقف عن إستقبال مرضى الأورام في الأردن للأسباب التالية

ليبيا – أعلن المكتب الرئيسي بلجنة وزارة الصحة الخاصة بالأورام بحكومة الوفاق أمس السبت عن توقف استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن حتى إشعارٍ آخر.

اللجنة دعت في منشو لها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” المواطنين المتحصلين على موافقات سابقة ضرورة مراجعة مكتب العلاج بالخارج بالوزارة وعدم السفر إلا بعد الحصول على موافقة المركز الذي سيتولى علاج الحالة.

وأكدت اللجنة بأن توقفها عن استقبال حالات جديدة للعلاج بالأردن جاء بناءً على خطابات وردت لها من مركز الحُسين للسرطان ومستشفيات بالأردن تتولى علاج الحالات.

اللجنة أشارت إلى أن خطابات مركز الحسين للسرطان حملت تعذراً عن استقبال حالات جديدة من ليبيا نظراً لما تعانيه أقسام المركز والمستشفيات المعنية من ضغط مستمر في أعداد المرضى وازدحام شديد إضافة إلى تراكم حجم الديون.

وأعربت اللجنة عن أملها بعدم قدوم المرضى إلى المملكة الأردنية الهاشمية إلا بعد التنسيق مع مكتب العلاج بالخارج بالوزارة ، متمنيةً الشفاء العاجل للمرضى.

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