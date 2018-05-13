جامعة طبرق تعقد اجتماعها الدوري بحضور وزير التعليم بالمؤقتة

العنوان خاص -طبرق

عقد مجلس إدارة جامعة طبرق اليوم الأحد اجتماعه الدوري العادي بحضور وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز .

الناطق الرسمي لجامعة طبرق أبوبكر امجاور قال في تصريح خاص للعنوان :إن الاجتماع الدوري جاء كعادته لمناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعة والإستعداد للإمتحانات ولقبول مشاريع التخرج.

و أضاف امجاور أن زيارة الوزير للاجتماع فتحت المجال لعرض أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه الجامعة وسير العملية التعليمية والبحثية فيها حيث تمت مناقشة مجموعة من العراقيل التي تواجه الجامعة ووعد الوزير بتقديم الحلول المناسبة لها .

يشار الى أن وزير التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة يجري زيارة للمنطقة التعليمية طبرق ضمن سلسلة زيارات لمجموعة من المناطق التعليمية في مختلف مناطق البلاد.

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