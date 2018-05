المتوسط

أقامت إدارة مدرسة الوطن العربي للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة تعليم جنزور، مهرجانًا استعراضيًا للعرس الشعبي، احتفالًا بنهاية العام الدراسي.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، عبر فيس بوك، أن المدرسة أقامت يومًا ترفيهيًا للتلاميذ من خلال إقامة مدينة ملاهي متنقلة، وتخلل الحفل عروضًا رياضية وغنائية ومسرحية.

وشارك في الاحتفال مراقب التعليم وعميد بلدية جنزور بالبلدية ومدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمهتمين وأولياء الأمور.

The post مدرسة الوطن العربي بجنزور تقيم مهرجانًا احتفالًا بنهاية العام الدراسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية