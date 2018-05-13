الخدمات الصحية درنه تكرم المتفوقين من العناصر الطبية

كرمت إدارة الخدمات الصحية بدرنه أمس السبت العناصر الطبية والطبية المساعدة المتحصلين على التراتيب الأولي خلال مشاركتهم في دورات أقيمت في طب المختبرات والأسنان والتجميل بكل من مصراته وطرابلس.

فقد قام مدير إدارة الخدمات الصحية ومديري الشؤون الإدارية والمالية ومكتب تنمية الموارد البشرية بتوزيع شهادات تكريم ودروع للمتفوقين من العناصر الطبية التي شاركت في دورات خارج مدينة درنة .

ومن بين المكرمين فني المختبرات “عبد الله الحبيّب” الذي تحصل الترتيب الأول في مؤتمر الثاني لفنيي المختبرات الذي أُقيم في مدينة مصراتة من بين ( 330 ) بحث مقدم في المؤتمر وكذلك طبيب الأسنان الدكتور المنتصر بن طاهر على مشاركته في المؤتمر العلمي الذي أقيم في طرابلس وكذلك فني تركيب الأسنان عمران عبد السلام الحصادي لمشاركته في المؤتمر الذي أقيم في مدينة طرابلس.

وقدم المتفوقين من العناصر الطبية والطبية المساعده الشكر والثناء لإدارة الخدمات الصحية ولوزارة الصحة لاهتمامهم الكبير وتشجيعهم الدائم والمستمر لهم .

وحضر حفل التكريم عدد من موظفي إدارة الخدمات والمراكز الصحية بإدارة الخدمات الصحية درنه واهالي المدينة .

واكد باسم الزروق احد موظفي ادارة الخدمات الصحية درنة في كلمه له بالمناسبة أن هذه اللفتة الكريمة من ادارة الخدمات الصحية درنة تأتي في إطار الدفع وتقديم الكفاءات الشابة وإقحامها في المراكز الصحية لتكون دعم للأطباء المتخصصين في المرافق الصحية بدرنة .

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