«الكهرباء» تُنظم دورة رياضية خلال شهر رمضان

عقد صباح اليوم الأحد، بإدارة العلاقات العامة للشركة العامة للكهرباء اجتماعًا ضم مندوبي فرق الإدارات العامة المشاركة في التظاهرة الرياضية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك في ألعاب «كرة القدم الخماسية والشطرنج والبلياردو»، والتي يشرف عليها ويُنظمها قسم النشاط الرياضي الثقافي الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية والرياضية بإدارة العلاقات العامة بالشركة.

وشارك في هذا الاجتماع، أحمد الهمالي مدير الدائرة وحافظ الناكوع رئيس قسم النشاط الرياضي وأحمد أبودية من القسم، وكذلك مندوبي الفرق.

وتمَّ خلال الاجتماع، استعراض عدد من النقاط المتعلقة بهذه التظاهرة من بينها عرض اللائحة التنظيمية للمسابقة وموعد انطلاقها، كما تم إجراء القرعة للفرق المشاركة.

وأكد أحمد الهمالي مدير الدائرة على أهمية إقامة البرامج والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية بالشركة لما لها من مردود إيجابي على العاملين بالقطاع.

