صحة الوفاق توزع مولدات كهربائية على عدد من المرافق الصحية

أعلن مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد العزومي عن توزيع 20 مولد كهربائي على عدد من المرافق الصحية؛ شملت مستشفيات عامة وتخصصية وقروية ومراكز صحية.

وأكد العزومي أنه قد تمت تلبية الاحتياجات المحالة للإدارة؛ بعد تأثر تقديم الخدمات الطبية في أغلب المرافق نظراً لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة

من جهته أوضح رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس أنه قد تم توريد 20 مولد كهربائي من شركة الإنشاءات الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء.

واضاف ونيس : سنستهدف خلال المرحلة الثانية من التوريد مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل خاص.

هذا وقد شملت المرحلة الأولى 7 مستشفيات قروية هي (القطرون والشقيقة وسمنو وهراوة وبن جواد وبنت بية وقصر اخيار )؛ وكلاً من مستشفى العيون طرابلس ومستشفى ابن سينا بسرت.

كما شملت المرحلة كذلك العيادتين المجمعتين الزنتان والزاوية؛ إلى جانب 4 مراكز صحية هي (القرضة؛ والحي الصناعي بسوق الخميس امسيحل؛ والصناعي بحي الأندلس؛ والزوية بالاضافة الى المركز الوطني للقلب تاجوراء؛ ومركز السكر مصراتة؛ ومركز سبها الطبي؛ ومركز الخدمات الصحية جنزور؛ ومركز الأمومة والطفولة العجيلات .

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