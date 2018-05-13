تعرف على تطورات الأوضاع في مدينة درنة

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار ان مدينة درنة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات شهدتها المدينة أمس السبت.

وبين المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الجندي قتل ” سالم عبد الهادي بولسين ” التابع لكتيبة طارق بن زياد قتل اثر انفجار لغم ارضي زرعته المليشيات الإرهابية بمحور الحيلة جنوبي مدينة درنه بالقرب من معسكر الدروع الذي تسيطر عليه قوات الجيش.

وأضاف صبره أن النقيب “فتحي عبدالقادر عقيله الزواوي” من مدينة البريقة قتل جراء انفجار لغم آخر في القاطع الجنوبي الشرقي لمدينة درنة.

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