المتوسط:

قال وزير الصحة لحكومة الوفاق الوطني، عمر بشير الطاهر، إنَّ فئة التمريض تُعاني من ظلم، بسبب بعض اللوائح والقوانين؛ لذلك ينتظر من الجميع تقديم الحلول المناسبة، وكذلك إلى التعاون أيضًا بين وزارتي التعليم والعمل.

وأضاف الطاهر، خلال اليوم العالمي للتمريض، الذي أقيم أمس السبت «يجب أن ندعم هذه الفئة خاصة بعد أن اختلطت الأمور بين المسعفين والمتحصلين على شهادات تدريبية والدارسين لتخصص التمريض؛ والدارسين بالمعاهد الخاصة».

وأوضح الطاهر، أنَّ هذه الشريحة تعتبر أساس القطاع الصحي، وأنَّ هناك من يجلس بيننا الآن ولديهم خبرة تصل إلى 35 عامًا؛ قائلاً: «هؤلاء هم عماد التمريض أحييهم في هذا اليوم وأترحم على من فقدناهم»، مؤكدًا أنَّ هذه الشريحة ستنالُ جانبًا من هذا التعديل.

The post وزير «صحة الوفاق»: فئة التمريض تُعاني من الظلم بسبب القوانين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية