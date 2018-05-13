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لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء ومصراته تجتمع لمناقشة آخر تطورات ميثاق حسن الجوار

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

من فعاليات اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته. [إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء]

بحثت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته آخر تطورات ميثاق حسن الجوار ونتائج اجتماع الطرفين تمهيداً لاعتماده، بالإضافة إلى البند الخاص بإزالة الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة تاورغاء من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام المكلف من اللجنة.

هذا وتطرقت اللجنة إلى المشاكل التي تعرقل تنفيذ مهام الجهات الحكومية المعنية بعملها نتيجة غياب التغطية الأمنية للمنطقة العسكرية الوسطي المكلفة بتأمين منطقة تاورغاء من قبل المجلس الرئاسي.

كما ناقشت آخر تطورات ملف المفقودين، ورحبت بالإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى في تفعيل هيئة البحث عن المفقودين، وتكليف فريق عمل من الهيئة من مدينة مصراته للبدء في عمليات المسح والبحث في منطقة تاورغاء.

وتابعت اللجنة، ملف المتضررين من الطرفين، حيث أحالت بعض الملفات لوزارة الصحة، تمهيداً لتسهيل إجراءات العلاج للمتضررين.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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  • هلنا فى مصراته رغم قسوة الجرح لكن شيم الكرام الصفح والكرم وانتم اهله وكفاهم اخواننا من التيه والنزوح وليهنئوا بعد سنوات النزوح بالعودة للديار فى شهر الخير شهر البركة والصفح والغفران عسى الله ان يغفر لنا ولكم ويبدلكم عن مصيبتكم خيرا وكان العرب يضربون المثل فيقولون للرجل الكريم أكرم من حاتم الطائي فكونو اكرم من حاتم . غفر الله لنا ولكم وعفا الله عما سلف.

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