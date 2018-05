المتوسط:

قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني إنشاء مكتب لشؤون الجرحى في النطاق الإداري لبلدية جنزور.

وحسب بيان صادر اليوم من وزارة الصحة بالوفاق، يمارس المكتب ذات الاختصاصات التي تمارسها مكاتب الجرحى، ويعمل تحت الإشراف المباشر والتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة التيسيرية للجرحى.

وأوضح البيان تكليف محمد عياد محمود العجيلي بمنصب مدير مكتب الجرحى بجنزور.

The post إنشاء مكتب شؤون الجرحى بجنزور بقرار من «صحة الوفاق» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية