العقيد العتيري يكشف سبب مقاطعته لإجتماع داكار ويعلن عن شروط الحوار فى المستقبل

ليبيا – أكد العقيد العجمي العتيري المسؤول السابق عن سجن سيف الاسلام القذافي تلقيه دعوة رسمية لحضور مؤتمر دكار من اجل مناقشة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء .

وفى منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تابعته صحيفة المرصد قال العتيري انه اشترط حضوره بالاطلاع على قائمة اسماء الحضورالآخرين مؤكداً بأن منظمي المؤتمر وعدوه باطلاعه عليها لكنهم لم تقدم يفعلوا إلى ان تحصل عليها بوسائله الخاصة .

وأضاف : ” عندما اتضح لنا وجود شخصيات ليست في مستوى الجلوس معها من الناحية الفكرية والعقائدية رفضنا الحضور وتأسفنا عن الجلوس مع من هم مازالوا سبباً فى دمار وخراب ليبيا اولائك الذين يحملون الفكر المتطرف الارهابي والاخواني الداعمين للارهاب والتطرف تحت وصاية دول ارهابية ” .

وتابع : ” نحن لن نجلس مع من نهب خيرات وثروات البلاد وحولها للخارج او مع خريجي قندهار وتورابورا ومع من افتى مفتهيم عن ان من لا يشكر قطر هو اقل مرتبة من الكلب ” .

وأكد العتيري بأنه من دعاة السلام والصلح والبناء وبأنه لايرفض الحوار والنقاش والجلوس لصالح البلاد شرط أن يكون الجالسين مع اصحاب الصلح الصادقين والوطنيين الذين حتى ولو اخطأوا يعترفون بخطأهم ويصلحوا ويحسب اعتذارهم شجاعة .

وكشف العقيد العتيري عن شروط قال انه اشترطها مسبقاً مع المجتمعين فى داكار الا وهي اظهار حسن النية والاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه والرجوع عنه وفقاً للآتي :

” الاعتراف بمجلس النواب وماصدر عنه من قرارات بما في ذلك قانون العفو العام وتطبيقه ، نبذ الارهاب والتبرؤ من الدول الداعمة له والافراج عن جميع المخطوفين وخاصة رموز النظام السابق وحل جميع المليشيات المسلحة وتسليم اسلحتها للجيش الليبي والافصاح عن جثامين الشهيد معمر القدافي ورفيقيه وتسليمهم لذويهم ” .

كما اشترط العجمي ارجاع جميع الاموال الليبية المنهوبة من طرف المتحاورين الى خزينة الدولة وتقديم من قام بتدمير مرافقها ومؤسساتها الى القانون فيما بعد

بعد ليكون من الممكن بعد ذلك الجلوس والنقاش ” .

وختم العقيد العتيري قائلاً : ” اما عن الاخوة الاحرار الذين حضروا ، لا لوم عليهم لانهم استدرجوا بدون علمهم للحاضرين الاخرين وكان عليهم الانسحاب ومقاطعة المؤتمر المشبوه ” .

المرصد – متابعات

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