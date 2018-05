المتوسط:

اجتمع اليوم الأحد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأعضاء اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، وذلك في مقر مكتبه.

وتناول الاجتماع، المشاكل التي تواجه تنفيذ بعض مشاريع المياه في بعض المناطق، التي أدت إلى توقف الإمداد المائي لبعض المناطق، ومن تلك المشاريع مشروع حقل الغريب المغذي لبعض مناطق ساحل الجبل ومدينة المرج، وكذلك المشاكل التي تواجه الخط الناقل إلى مدينة المرج.

وقال رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر، أنَّ الجهاز قام بإنهاء الأعمال في خط حقل الغريب، إذ تم توصيل المياه إلى الخزانات بمدينة المرج.

وأكد أعضاء اللجنة الإدارية، بأنه سوف يتم العمل على معالجة هذه المشاكل، وأن الجهاز سوف يتولى صيانة تلك الخطوط بالرغم من أنها ليست من ضمن اختصاصاته، كما تطرقوا إلى أنَّ الحل الجذري لمشكلة المياه في مدينة المرج ومناطق الأبيار وبومريم والمليطانية هو استكمال لمشروع خط النهر، حيث هو مشروع قائم ويمكن استكماله، كما أنه يتبع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي التابع لقطاع الزراعة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه من الضروري حل مشكلة المياه في جميع المناطق، لأن المواطن يُعاني في ظل هذه الظروف، وأن الهيئة مستعدة لمساندة الجهاز في تذليل المشاكل التي تواجهه في تنفيذ مشاريعه، وأنَّ الهيئة سوف تتابع جميع تلك المشاريع وإجراءاتها لدى الجهات المختصة بالحكومة والمصارف.

The post نتائج اجتماع رئيس «الرقابة الإدارية» بأعضاء جهاز النهر الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية