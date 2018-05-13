أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد 13 مايو 2015

المتوسط
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 13 مايو 2018 الساعة 11:55 صباحا القيم التالية:
«الدولار الأمريكى: 6.560 دينار ليبي»، «اليورو الأوروبى: 7.838 دينار ليبي»، «الجنيه الإسترليني: 8.893 دينار ليبي»، «الجنيه المصري: 0.371 دينار ليبي».
فيما بلغت قيمة «الدينار الأردني: 9.245 دينار ليبي»، «الليرة الـركية: 1.525 دينار ليبي»، 1 دينار ليبي: 0.329 دينار تونسي (في بنقردان).
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