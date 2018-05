المتوسط

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 13 مايو 2018 الساعة 11:55 صباحا القيم التالية:

«الدولار الأمريكى: 6.560 دينار ليبي»، «اليورو الأوروبى: 7.838 دينار ليبي»، «الجنيه الإسترليني: 8.893 دينار ليبي»، «الجنيه المصري: 0.371 دينار ليبي».

فيما بلغت قيمة «الدينار الأردني: 9.245 دينار ليبي»، «الليرة الـركية: 1.525 دينار ليبي»، 1 دينار ليبي: 0.329 دينار تونسي (في بنقردان).

The post أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد 13 مايو 2015 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية