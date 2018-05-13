تواصل الاستعدادات لاستضافة معرض صنع في سوريا

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، محمد رمضان بن غزي، إن العمل جار الآن على جميع الاستعدادات لاستضافة وتنظيم معرض صنع في سوريا في مدينة بنغازي، الذي سيبدأ في الـ 19 من أيار.

وأكد بن غزي على صفحة المجلس الرسمية، أن المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، إلى جانب خدمة المواطنين، وتوفير السلع والملابس بأسعار مناسبة.

وأشار بن غزي، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، منحت إذناً لشركات الطيران الليبية لاستئناف الرحلات الجوية مباشرة من دمشق إلى بنغازي.

كما كشف بن غزي عن وجود مقترح لإقامة نموذج للحارة الشامية في المعرض وفعاليات أخرى متميزة، معرباً عن أمله في أن يكون المعرض بداية حقيقية لعودة المنتجات السورية إلى السوق الليبية.

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