القبض على جزائريين يحملان عملة تونسية مزيّفة

تمكن اعوان الحرس الوطني بمركز الإرشاد الحدودي بمنطقة حزوة من محافظة توزر جنوب تونس ،من القبض على شخصين يحملان الجنسيّة الجزائريّة أعمارهما 22 و32 سنة على متن سيّارة ،ضبط بحوزتهما عدد 04 أوراق نقديّة تونسيّة من فئة 50 دينارا مزيّفة (بها نفس الرّقم التسلسلي تمّ نسخها بآلة طباعة “سكانار”).

و قالت وزارة الداخلية التونسية ،إنه و باستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتوزر بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها “مسك وتدليس عملة تونسيّة مزيّفة”.

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