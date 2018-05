«صحة المؤقتة» تضع شرطًا لصرف مخصصات التحسين والتطوير

المتوسط:

طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، من المراقبين الماليين بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والخدمات الصحية، بإحالة التنسويات الخاصة بحساب التحسين والتطوير للعام المنتهي 2017.

كما طالبت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن ترفق التسويات بتقرير المصروفات وكشف الحساب المصرفي، للبند المذكور، خلال أسبوع.

وشددت الوزارة على عدم صرف مخصصات التحسين والتطوير إلى حين استكمال الإجراءات المشار إليها.

