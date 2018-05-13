كلية الطب في جامعة إجدابيا تقيم الامتحانات الأولية للطلاب

إجدابيا 13 مايو 2018 (وال) – أقامت كلية الطب في جامعة إجدابيا الامتحانات الأولية للطلاب استعداداً لأول امتحان سريري أمس السبت في مستشفى الشهيد أمحمد المقريف وذلك بعد انفصالها بشكل تمام عن جامعة العرب الطبية بنغازي.

وقال رئيس قسم الباطنة كلية الطب إجدابيا الدكتور مبروك الغول إن الامتحانات النهائية للدفعة (39 ) والتي تعتبر آخر مجموعة قبل فصل برنامج الكلية، جزء منهم أكمل دراسته وعددهم (15) طالب وطالبة مستهدفين بالامتحان.

وأضاف الغول لوكالة الأنباء الليبية أن باقي الطلبة أنهوا دراستهم في جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي، أما الدفعة (40) فهي بالكامل في كلية الطب جامعة إجدابيا.

وعن مشاكل الطلبة وكلية الطب بجامعة اجدابيا قال رئيس القسم إن المشكلة الأساسية التي نعاني منها ككلية الطب عدم وجود مقر رسمي لها، وحلها ربما من خلال تظافر الجهود بين رئاسة البلدية والجامعة وكذلك أولياء الأمور.

وأشار إلى أن الكلية منذ إنشاؤها تعاني هذا الشي وكانت مستضيفه من قبل المعهد الصحي، كل ذلك يأتي بانعكاسات على الطالب، خصوصاً بان أول دفعة كانت سنة 2010 ، وإلى الآن المكان نفسه ولكن عدد الطلاب تضاعف.

وأوضح رئيس القسم أن مسألة المقر ضرورية وتتطلب إجراء سريع من الجهات المختصة، خصوصا أن أغلب الطلاب من الإناث وهذا الشيء ينعكس عليهن من خلال الصعوبات في التنقل إلى مدينة بنغازي والدراسة والعملي هناك.

وأضاف الغول متحدثاً أن الموضوع الآخر وهو أعضاء هيأة التدريس لابد من تعاون بين الجامعة والكلية في ذلك إن عدد أعضاء هيأة التدريس غير كافي خصوصاً في قسم الباطني وجميع التخصصات وهو غير كافي لتغطية متطلبات التدريس، في هذه المرحلة لابد من الاستعانة بأعضاء هيأة تدريس من بنغازي، وهذا الشي يتطلب تحفيزات، وتوفير جميع السبل مثل المواصلات والإقامة والمكافأة المالية.

وأفاد أن كليات الطب تختلف تماما عن الكليات الأخرى ، من ناحية طبيعة الدراسة العملية والنظرية لذلك لابد من حل سريع وجذري.

ودعا الغول جميع القطاعات في مدينة إجدابيا من البحث عن حل لمشكلة المقرات وأعضاء هيأة التدريس خصوصاً أن اغلب الدفعات في الكلية من العنصر النسائي مشيدا على تفوقهم الدراسي.(وال – إجدابيا) إ ج/ أ د

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