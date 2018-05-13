إعادة تمركز اللواء السادس داخل سبها حقنًا للدماء

أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، قرّر إعادة تمركز اللواء السادس، التابع للجيش الليبي، في معسكر كتيبة فارس سابقًا، وتكليف إحدى الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بالقلعة.

وأكّد المسماري، في تصريحات صحفية، أن هذ القرار جاء حقنًا للدماء بعد المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن عشرات القتلى الجرحى.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية، التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، العميد أحمد بركة، أن مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر، عقب انسحاب اللواء السادس بقوة السلاح إلى الحي 85 بالمنشية في سبها.

وقال رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة العميد أحمد بركة، في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ، إن القلعة أصبحت تحت سيطرة قبائل التبو الذين خاطبوا مصلحة الآثار لاستلامها وكذلك مطار سبها وجرى مخاطبة مديرية امن المدينة لترسل عناصر من الشرطة لتتسلمه مضيفا أن كتيبة فارس (مقر اللواء السادس) أيضا أصبح تحت سيطرة التبو الذين طالبوا بإخلائه من التمركزات العسكرية لأنه يقع في منطقة سكنية.

وبين بركه انه جرى فتح الطرق الرئيسية وبدأت الحياة تعود لطبيعتها كما قام التبو بدعوة الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني لإسعاف الجرحى ونقل الجثث.

ونجح الجيش الليبي، في وقت سابق بدحر ميليشيات قبلية سيطرت في هجوم مباغت صباح يوم أمس السبت، على مقر اللواء السادس والقلعة التاريخية في مدينة سبها، عاصمة الجنوب الليبي.

وتشهد سبها منذ الـ25 من شباط/ فبراير الماضي، اشتباكات متقطعة باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتتضارب الأنباء حول أطرافها، إذ يعتبرها البعض صراعًا بين قبيلتي “التبو” و”أولاد سليمان”، بينما يتحدث آخرون عن معارك بين الجيش الليبي وقوات أجنبية، مدعومة من تشاد.

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